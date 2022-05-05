Bolu'da fabrika gibi cezaevi: Hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyorlar
Bolu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünde 2012'de açılan mobilya, sedef kakma, demir ve unlu mamuller atölyelerinde personel desteğiyle üretim yapan hükümlüler, hem meslek öğreniyor hem de gelir elde ediyor.
Mahkumların topluma yeniden kazandırılması ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 2012 yılında Kuruçay mevkisindeki 5 bin metrekarelik kapalı alanda kurulan atölyeler faaliyetlerine devam ediyor.
Atölyelerde çalışan aralarında teknisyen, usta ve hükümlülerin de bulunduğu 150 kişilik ekip, masa, sandalye, dolap, kamelya, bank, ekmek, simit, poğaça, sedef kakma ve hediyelik eşya gibi birçok ürün üretiyor.
Hazırladıkları ürünlerle adliye, ceza infaz kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacını karşılamalarına destek olan hükümlüler, hem gelir elde ediyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor.
"Öğrendikleri meslekleri toplumda icra etme fırsatı buluyorlar"
Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, cezaların infazındaki temel amacın kişiyi rehabilite etmek ve topluma yeniden kazandırmak olduğunu söyledi.