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Bolu'da fabrikada büyük yangın

Bolu'da medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kaynak: DHA
Bolu'da fabrikada büyük yangın - Resim: 1

Merkeze bağlı Karacasu beldesinde bulunan medikal malzemeler üretilen bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. 

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Bolu'da fabrikada büyük yangın - Resim: 2

Alevler hızla fabrikanın tamamına yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

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Bolu'da fabrikada büyük yangın - Resim: 3

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışma yapılıyor. 

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Bolu'da fabrikada büyük yangın - Resim: 4

Siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü. 

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