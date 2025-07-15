Bolu'da fabrikada büyük yangın
Bolu'da medikal malzeme üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
Merkeze bağlı Karacasu beldesinde bulunan medikal malzemeler üretilen bir fabrikada saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.
1 / 26
Alevler hızla fabrikanın tamamına yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, AFAD, itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
2 / 26
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki evlere sıçramaması için çalışma yapılıyor.
3 / 26
Siyah dumanlar, şehrin birçok noktasından görüldü.
4 / 26