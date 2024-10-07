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Bolu'da kabus: Uçurumda yuvarlanan otomobilin içinde yanarak can verdiler

Bolu'da yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobil, ormanlık alanda alev aldı. Feci olayda otomobil sürücüsü ve yolcu yanarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Bolu'da kabus: Uçurumda yuvarlanan otomobilin içinde yanarak can verdiler - Resim: 1

Edinilen bilgiye göre, bir Mercedes marka otomobil, Aynalıkaya mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. 

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Bolu'da kabus: Uçurumda yuvarlanan otomobilin içinde yanarak can verdiler - Resim: 2

Ormanlık alana düşen otomobil, kısa süre içinde alev aldı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yolcu araç içinde mahsur kaldı. 

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Bolu'da kabus: Uçurumda yuvarlanan otomobilin içinde yanarak can verdiler - Resim: 3

Otomobilden çıkamayan 2 kişi hayatını kaybetti. Araçtan çıkan yangın, çevredeki ormana da sıçradı.

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Bolu'da kabus: Uçurumda yuvarlanan otomobilin içinde yanarak can verdiler - Resim: 4

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan küçük çaplı yan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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