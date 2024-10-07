Bolu'da kabus: Uçurumda yuvarlanan otomobilin içinde yanarak can verdiler

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan küçük çaplı yan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.