Bolu'da kahreden yangın: Mutfak tüpü bomba gibi patladı

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Evde bulunan mutfak tüpü alevlerden dolayı bomba gibi patlarken, korku dolu anlar yaşandı. Köydeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin söndürmek için seferber olduğu yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yangın nedeniyle samanlık ve ev küle döndü.