Bolu'da yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını
Bolu'nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.
Kaynak: DHA
Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
1 / 5
Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda personel sevk edildi.
2 / 5
Yangın bölgesine giden ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.
3 / 5
Köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. (DHA)
4 / 5