  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bolu'da yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını

Bolu'da yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını

Bolu'nun Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale edilirken, köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Kaynak: DHA
Bolu'da yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını - Resim: 1

Göynük ilçesi Tekirler köyü yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. 

1 / 5
Bolu'da yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını - Resim: 2

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda personel sevk edildi. 

2 / 5
Bolu'da yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını - Resim: 3

Yangın bölgesine giden ekipler, havadan ve karadan müdahaleye başladı.

3 / 5
Bolu'da yerleşim yerine yakın bölgede orman yangını - Resim: 4

Köyde yaşayanlar da yangın söndürme çalışmalarına destek verdi. (DHA)

4 / 5