Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor! Hastalar diyalize bağlandı
Bolu'nun Yuva köyünde içme suyundan zehirlendiği düşünülen çok sayıda kişi rahatsızlandı. 7'si yoğun bakımda olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, ''Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması, birkaç gün sürer'' dedi.
Kurban Bayramı'nın son gününde çoğunluğu çocuklar olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre zehirlendiği belirlendi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu tespit edildi. Bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği de başladı. Durumu ağırlaşan 10 çocuk, Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek yoğun bakıma alındı. Toplamda 63 kişi rahatsızlanırken, bunlardan tedavisi tamamlanan 31 kişi taburcu edildi. Şu anda 7'si yoğun bakımda olmak üzere 36 kişinin tedavisi sürüyor.
SU DEPOSU İLAÇLANDI, VAKALAR ARTTI
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü ekipleri de çocukların içtiği su ile yediği yiyeceklerden numune aldı. Sağlık Bakanlığı'ndan özel bir ekip de zehirlenmenin nedenini belirlenmesi için Bolu'ya gelerek inceleme başlattı.
Öte yandan zehirlenme vakalarında sayının artmaya devam ettiği öğrenildi. Benzer şikayetlerle hastanelere yeni başvurular oldu. Bu arada köye içme suyunu sağlayan depo ise boşaltılarak dezenfekte edildi. İlaçlı dezenfekte işleminin ardından suların kaynatılıp, kullanılması yönünde uyarı yapıldı. Ayrıca su deposunu besleyen kaynaklardan da numuneler alındı.
'SU KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'
İncelemelerin devam ettiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimiz ile inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması, birkaç gün sürer" dedi. Vali Kılıç, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz. Fakat tam olarak netleşmedi" diye konuştu.