Bolu'da zehirlenme vakaları artıyor! Hastalar diyalize bağlandı

'SU KAYNAKLI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

İncelemelerin devam ettiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Sağlık Bakanlığı'ndan da görevliler geldi. Bizim ekiplerimiz ile inceleme yapıyorlar. Nereden kaynaklandığı noktasında çalışılıyor. Su kaynaklı olarak düşünüyoruz. Ama tam olarak netleşmedi. Sonuçların çıkması, birkaç gün sürer" dedi. Vali Kılıç, "Şu anda hastanelerde 32 kişi var, taburcu olanlar da var. Bolu ve il dışındaki hastanelerde 32 kişi tedavi altında. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sel ve su taşkınlarından dolayı suya mikrop karışmış olabilir diye düşünüyoruz. Fakat tam olarak netleşmedi" diye konuştu.