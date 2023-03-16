Bolu'daki deprem sonrası gündeme geldi: Naci Görür aylar önce yine uyarmış!

21 TEMMUZ'DA DA UYARMIŞ

Öte yandan Görür'ün Düzce 21 Temmuz'da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından da benzer bir uyarı yaptığı görüldü.

Görür o günkü paylaşımında ise şu ifadeleri kullanmış;

"Bugün ikinci bir deprem de Sarıçökek-Kaynaşlı, Düzce’de. 4,3 büyüklükte ve KAF üzerinde. Deprem üreten fay kesimi 1999’da Bolu Dağı Tüneline kadar kırılmıştı. Bu fay kesiminin Bolu ovasını kesip KAF ile birleştiği yer henüz kırılmadı. Burada sanırım risk var. Sevgiyle."