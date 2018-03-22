Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören

Deniz Bölükbaşı'nın özgeçmişinin okunmasının ardından TBMM Cami İmamı Ahmet Yedekli tarafından dua edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızları Hande ile Zeynep taziyeleri kabul etti.





