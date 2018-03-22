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  3. 22 Mart 2018 14:03

Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören

Emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İki gün önce de eski bakanlardan Hasan Celal Güzel son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören

Çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybeden emekli büyükelçi ve eski MHP milletvekili 69 yaşındaki Deniz Bölükbaşı'nın TBMM'deki cenaze törenine Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski bakanlar, milletvekilleri, Bölükbaşı'nın ailesi ve yakınları katıldı.

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Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören

Deniz Bölükbaşı'nın özgeçmişinin okunmasının ardından TBMM Cami İmamı Ahmet Yedekli tarafından dua edildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı ve kızları Hande ile Zeynep taziyeleri kabul etti.


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Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören

Zeynep Bölükbaşı cenaze töreni boyunca babasının resmini elinde taşıdı.

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Deniz Bölükbaşı'na TBMM'de tören

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