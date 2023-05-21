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Bolu'nun doğa harikası hafta sonu doldu taştı

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı.

Bolu'nun doğa harikası hafta sonu doldu taştı - Resim: 1

Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen ziyaretçiler, dinlenmek için tabiat parkına geldi.

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Bolu'nun doğa harikası hafta sonu doldu taştı - Resim: 2

Özellikle Ankara, İstanbul ve çevre illerden günübirlik turlarla gelenler nedeniyle göl çevresindeki oturma alanlarının tamamı doldu. 

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Bolu'nun doğa harikası hafta sonu doldu taştı - Resim: 3

Tatilciler, eşsiz manzarasıyla görsel bir şölen oluşturan parkta, iskele üzerinde bol bol fotoğraf çektirip, piknik yaptılar. 

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Bolu'nun doğa harikası hafta sonu doldu taştı - Resim: 4

Bazı tatilciler de golf araçlarına binerek göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadı. (DHA)

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