Bolu'nun üç güzelliği ''kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle Bolu ve Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçedeki Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinin önemine işaret eden Kavak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kesin korunacak hassas bölgelerden üçü Seben özelinde korumaya alındı. Bu, önümüzdeki dönemde turizm faaliyetlerimizin artması noktasında bize artı kazandıracak. Bunun yanında ekoturizmin Seben'de canlanması noktasında önemli bir merhaleye geleceğiz. Bu kararın turizm yatırımları ve ilçemizin gelişmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.