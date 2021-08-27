Bolu'nun üç güzelliği ''kesin korunacak hassas alan'' ilan edildi.
Bolu'nun Seben ilçesinde, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ziyaretçilerini bekliyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen söz konusu Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı tarihi zenginliği ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
İSTANBUL'A 3.5 SAAT MESAFEDE YENİ BİR TURİZM DESTİNASYONU
Bolu'ya 55, İstanbul'a 250, Ankara'ya 200 kilometre uzaklıkta yer alan Seben'deki tarihi yapılar ve doğal oluşumlar ziyaretçilerine doğayla iç içe geçmişte yolculuk yapma imkanı sunuyor.
Seben Gölü, Solaklar Kaya Evleri, Bizans Kilisesi ile birbirinden güzel kanyonları bünyesinde barındıran Seben'in keşfedilmeyi bekleyen Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı ile yeni bir turizm destinasyonu kazanması bekleniyor.
Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle Bolu ve Türkiye'nin nadide yerlerinden biri olduğunu söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ilçedeki Muslar Kaya Evleri, Seylik Mağaraları ve Hoçaş Fosil Ormanı'nın kesin korunacak hassas alan ilan edilmesinin önemine işaret eden Kavak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla kesin korunacak hassas bölgelerden üçü Seben özelinde korumaya alındı. Bu, önümüzdeki dönemde turizm faaliyetlerimizin artması noktasında bize artı kazandıracak. Bunun yanında ekoturizmin Seben'de canlanması noktasında önemli bir merhaleye geleceğiz. Bu kararın turizm yatırımları ve ilçemizin gelişmesi noktasında önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.