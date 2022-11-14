Bomba paylaşımı büyük panik yarattı: Şehrin haritasının üstüne geri sayım ibaresi koydu!

Tüm Türkiye, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'ndeki hain saldırıda hayatını kaybedenlerin yasını tutarken Eskişehir'de akılalmaz bir olay yaşandı. Bir şahsın Eskişehir'de patlama olacağına dair provokatif sosyal medya paylaşımlarında bulunduğunun iddia edilmesi üzerine ekipler önce şüpheliyi takibe aldı, ardından operasyon düzenledi. Söz konusu paylaşımlar yaptığı iddia edilen kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken paylaşımdaki, şehrin haritası ve geri sayım ibaresiyle alakalı detaylar dehşete düşürdü. İşte olayın tüm ayrıntıları...