Bonzai illetinde şok gerçek !

Peki yine diğer uyuşturucularda olduğu gibi öldürücü olan sentetik uyuşturucu ‘bonzai’ ve türevleri nasıl elde ediliyor? Emniyet birimleri, bonzai ve çeşitlerinin yapımında ana madde olan sentetik kannabinoidlerin yurtdışından getirildiğine belirtiyor. Maddeler farklı adlarla çeşitli ülkelerden internet üzerinden satın alınıyor. Uyuşturucu tacirleri bu maddeleri Türkiye’ye sokabilmek için çeşitli türde posta veya gemi ile kargo yöntemlerini deniyor. Bu maddeler, özel yöntemlerle tespit edilebiliyor.