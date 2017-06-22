Bonzai illetinde şok gerçek !
Gençleri adım adım ölüme sürükleyen bonzainin satın alma trafiği ortaya çıktı.
Madde bağımlılarının sokaklardaki içler acısı hali, uyuşturucuyu gündemin en üst sıralarına taşıdı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Kliniği Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Cüneyt Evren, son dönemlde yaygınlaşan iki tür uyuşturucu maddeye dikkati çekti.
Bu maddelerden biri en az 700 türe sahip sentetik ‘kannabinoid’ maddeleri içeren bonzai çeşitleri. Diğeri ise uyuşturucu süsü verilmiş ve aslında zehirli kimyasalların püskürtüldüğü bitkiler. Zehirlerin daha önce evde bile yapıldığı ortaya çıkmıştı.
Peki yine diğer uyuşturucularda olduğu gibi öldürücü olan sentetik uyuşturucu ‘bonzai’ ve türevleri nasıl elde ediliyor? Emniyet birimleri, bonzai ve çeşitlerinin yapımında ana madde olan sentetik kannabinoidlerin yurtdışından getirildiğine belirtiyor. Maddeler farklı adlarla çeşitli ülkelerden internet üzerinden satın alınıyor. Uyuşturucu tacirleri bu maddeleri Türkiye’ye sokabilmek için çeşitli türde posta veya gemi ile kargo yöntemlerini deniyor. Bu maddeler, özel yöntemlerle tespit edilebiliyor.