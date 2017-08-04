  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Ağustos 2017 19:31

Bonzai kabusu bitmek bilmiyor !

Taksim Meydanı ve ara sokaklarda bonzai kullanıp kendinden geçen gençler böyle görüntülendi.

Bonzai kabusu bitmek bilmiyor !

Taksim Meydanı ve ara sokaklarında bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde yerde yatan kişiler yine kameralara yansıdı. Uyuşturucu kullananların kaldırımlarda, yol kenarlarında kendin geçmiş bir şekilde yattıkları görüldü.

1/ 5
Bonzai kabusu bitmek bilmiyor !

Taksim Meydanı'nda uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen ve yerde yatan kişiyi gören esnaf "Arkadaşlar bonzai içe içe bu hale geliyorlar, içmeseler daha iyi.

2/ 5
Bonzai kabusu bitmek bilmiyor !

Kafası güzel evde yatar gibi yatıyor. Bütün büyüklerimiz görsün, bu arkadaşın bu halini görsün.

3/ 5
Bonzai kabusu bitmek bilmiyor !

Her gün içip buralarda geziyorlar, gözümle görüyorum ama yazık günah bunlara birilerinin yardımcı olması lazım.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM