Bonzai kabusu bitmek bilmiyor !
Taksim Meydanı ve ara sokaklarda bonzai kullanıp kendinden geçen gençler böyle görüntülendi.
Taksim Meydanı ve ara sokaklarında bonzai kullanıp kendinden geçmiş halde yerde yatan kişiler yine kameralara yansıdı. Uyuşturucu kullananların kaldırımlarda, yol kenarlarında kendin geçmiş bir şekilde yattıkları görüldü.
Taksim Meydanı'nda uyuşturucu maddenin etkisiyle kendinden geçen ve yerde yatan kişiyi gören esnaf "Arkadaşlar bonzai içe içe bu hale geliyorlar, içmeseler daha iyi.
Kafası güzel evde yatar gibi yatıyor. Bütün büyüklerimiz görsün, bu arkadaşın bu halini görsün.