Borç yapılandırma paketinin detayları belli oldu
Vergi ve prim borçlarının yapılandırmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'ye cuma günü sunuldu. Peki yeni yapılandırma paketinden kimler yararlanacak? İşte merak edilenler...
Reel sektörün pandemi koşulları nedeniyle talep ettiği vergi ve prim borçlarını yapılandıran ekonomi paketi TBMM’ye cuma günü sunuldu.
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Yasa teklifine göre, geçen yıl kasım ayında çıkarılan 7256 sayılı yasada borçlarını yapılandıranlar da yeni yapılandırmadan yararlanabilecek.
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7256 sayılı yasadan yararlanlar mart ayı içinde hem ilk hem de ikinci taksitlerini ödediler. 3. taksit mayıs ayı içinde ödenecek.
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Borçlarını ödemeye devam eden borçlular isterlerse Meclise yeni sunulan yasa teklifi çerçevesinde borçlarını tekrar yapılandırabilecekler. Böylece süre kazanmış olacaklar.
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