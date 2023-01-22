Borç yapılandırma paketiyle ilgili yeni detaylar: Kaç taksit olacak?
Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketinin ayrıntıları netleşmeye başladı. Kaç taksit olacak? Ne zaman açıklanacak? Hangi borçları kapsayacak? İşte tüm detaylar...
Pazartesi günü Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması beklenen borç yapılandırma paketinin, SGK tarafından takip edilen sigorta primleri, vergi alacakları, kasa ve cari hesap düzeltmesi, matrah-vergi artırımı, stok affı gibi düzenlemeleri yer alacak.
TAKSİT SAYISI ARTACAK
Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.
Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.
Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altnda olan borçların tamamının silinmesi söz konusu olabilir.
VERGİ, PRİM VE CEZALAR KAPSAMDA
Vergi, sigorta primi borçlarıyla adli ve idari cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.
Şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.