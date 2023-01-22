Borç yapılandırma paketiyle ilgili yeni detaylar: Kaç taksit olacak?

TAKSİT SAYISI ARTACAK

Pakette taksit seçenekleri önceki yapılandırmalardan farklı olarak daha uzun vadeli tutulacağı öğrenildi. Daha önce vergi borçlarını yapılandırmada 6, 9,12, 18 ay taksitte ödeme imkânı sunulmuş ve ödemeler iki ayda bir gerçekleşmişti.

Tercih edilen ödeme taksit sayısına göre de katsayı belirlenmişti. Edinilen bilgiye göre bu pakette taksit sayısı 18'i geçecek. Bu durumda 20 ay taksit imkânı sunulursa borcun 40 ayda ödenmesi imkânı doğacak. Taksit seçeneği 24 aya çıkarsa da vatandaş, esnaf borcunu 48 ayda diğer ifadeyle 4 yılda ödeyebilecek.