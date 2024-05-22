Borçlarını ödemek isterken dolandırıldı
Kocaeli'de kredi borcunu ödemek için yaklaşık 85 bin TL değerindeki cep telefonunu 81 bin TL'den satan genç ne parayı ne de telefonunu geri alabildi.
Gölcük'te ikamet eden 27 yaşındaki M.Y., kredi borçlarını ödeyebilmek için yaklaşık 85 bin TL değerindeki cep telefonunu satmaya karar verdi. Telefonuna ait fotoğrafları "sahibinden.com" adlı online alışveriş sitesine koyan M.Y., 16 Mayıs'ta ilanı gören İ.D. (24) ile iletişime geçti. 81 bin TL'ye anlaşan ikili alışveriş için buluştu. Telefonu bir süre inceleyen İ.D., ardından parayı göndereceğini söyleyerek, M.Y.'den banka hesap bilgilerini istedi.
İddiaya göre, İ.D. paranın hesaba aktarıldığına dair M.Y.'ye dekont gösterdi. Dekontu gören M.Y., teyitlemek amacıyla ATM'ye gitti. Banka kartı ATM tarafından yutulan M.Y., bankanın müşteri hizmetleri ile de sağlıklı iletişim kuramayınca dolandırılma ihtimaline karşı İ.D'nin kimlik bilgilerini aldı. İddiaya göre, İ.D. ise parayı gönderdiğini, bir süre beklerse paranın hesaba geçeceğini söyleyerek, cep telefonunu aldı ve M.Y.'nin yanından ayrıldı.
Bir süre bekledikten sonra paranın hesabına yatmadığını gören M.Y., defalarca İ.D. ile görüştü. Bir türlü 81 bin TL'yi alamayan genç şikayetçi oldu. Öte yandan, ikilinin ATM'ye gittikleri anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.