Borçlarını ödemek isterken dolandırıldı



İddiaya göre, İ.D. paranın hesaba aktarıldığına dair M.Y.'ye dekont gösterdi. Dekontu gören M.Y., teyitlemek amacıyla ATM'ye gitti. Banka kartı ATM tarafından yutulan M.Y., bankanın müşteri hizmetleri ile de sağlıklı iletişim kuramayınca dolandırılma ihtimaline karşı İ.D'nin kimlik bilgilerini aldı. İddiaya göre, İ.D. ise parayı gönderdiğini, bir süre beklerse paranın hesaba geçeceğini söyleyerek, cep telefonunu aldı ve M.Y.'nin yanından ayrıldı.