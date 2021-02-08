Borcu olanlar dikkat! Fırsat devam ediyor

Sosyal güvenlik primleri dışında kalan vergi ve diğer borçlar için ise 7 milyon 679 bin vatandaş başvurdu. Bunların 110 milyar liralık borcu yapılandırılırken şubat sonu itibarıyla 4.1 milyar liralık da tahsilat sağlandı. Yapılandırılan vergi ve kamuya olan diğer borçların ilk taksiti şubat ayında, prim borçlarının ilk taksiti ise mart ayında ödenecek.