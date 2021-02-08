Borcu olanlar dikkat! Fırsat devam ediyor
Vergi ve prim borçlarına ilişkin yapılandırmalarda başvuru süresi sona erdi ancak genel sağlık sigortası (GSS) prim borcundan kurtulma fırsatı devam ediyor. Mart sonuna kadar gelir testine girerek ödeme gücü olmadığını belgeleyenlerin borcu tümüyle silinecek.
Ödeme gücü olanlar ise anaparayı nisan sonuna kadar ödediklerinde gecikme faizi ve cezalarından kurtulacaklar. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi...
Vergi ve prim borçları için yapılandırma başvuruları sona erdi. Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 1 milyon 770 bin kişinin 90 milyar liralık borcu yapılandırıldı. Yapılandırılan bu borçlardan 2.75 milyar lira tahsilat sağlandı.
Sosyal güvenlik primleri dışında kalan vergi ve diğer borçlar için ise 7 milyon 679 bin vatandaş başvurdu. Bunların 110 milyar liralık borcu yapılandırılırken şubat sonu itibarıyla 4.1 milyar liralık da tahsilat sağlandı. Yapılandırılan vergi ve kamuya olan diğer borçların ilk taksiti şubat ayında, prim borçlarının ilk taksiti ise mart ayında ödenecek.