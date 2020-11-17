Borcu olanlar dikkat! İşte madde madde borç yapılandırma paketi

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

* Yasa temel olarak vergi dairelerine yani Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Sosyal Güvenlik Kurumu’na, gümrük müdürlüklerine, belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara olan borçların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri içeriyor.