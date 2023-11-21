Borcuna en sadık iller açıklandı
Türkiye genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranına göre borcuna en sadık iller belli oldu.
Türkiye genelinde kredilerin takibe dönüşüm oranının en yüksek ve en düşük olduğu iller belli oldu.
1 / 6
Ekonomim'den İbrahim Ekinci'nin haberine göre, takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk ise yüzde 3,9 ile Konya oldu.
2 / 6
Borcuna en sadık il ise takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı yüzde 0,59’la Çankırı oldu.
3 / 6
Takipteki alacak oranının en yüksek olduğu ilk 5 şehir ise yüzde 3,9 Konya, yüzde 3 Diyarbakır, yüzde 2,4 Mardin, Hakkari yüzde 2,2 ve yüzde 2,2 Adana şeklinde sıralandı.
4 / 6