Borsada batan para ve banka kredisi borcu Esenyurt'ta boş bir arazide bitti...
İstanbul'da 2 gündür kayıp olarak bir kişinin cansız bedeni, Esenyurt'ta boş bir arazide bulundu. Esenyurt‘ta cesedi bulunan kişinin borsada para kaybettiği için kredi çektiği iddia edildi
İstanbul Esenyurt'ta boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu ihbar etti. Ekiplerin kontrollerinde cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan C.D.'ye ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden C.D.'nin borsada yüksek miktarda para kaybettiği için bankadan kredi çektiği iddia edildi.
Olay dün saat 18.40 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, arazide bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasında, cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan C.D. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.
Cenaze, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.