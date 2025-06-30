Borsada batan para ve banka kredisi borcu Esenyurt'ta boş bir arazide bitti...

İstanbul Esenyurt'ta boş bir arazide hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu ihbar etti. Ekiplerin kontrollerinde cesedin 2 gündür kayıp olarak aranan C.D.'ye ait olduğu belirlendi. Hayatını kaybeden C.D.'nin borsada yüksek miktarda para kaybettiği için bankadan kredi çektiği iddia edildi.