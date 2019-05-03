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  3. 03 Mayıs 2019 15:49

Boru patladı ! Her yer kanalizasyon suyuyla doldu

Bitlis'te yapılan çalışmalarda kanalizasyon borusu patladı. Mahalle kanalizasyon suyuyla doldu.

Boru patladı ! Her yer kanalizasyon suyuyla doldu

Bitlis'te alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borusu patladı. Belediye ekipleri, patlayan boruları onararak, mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti.

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Boru patladı ! Her yer kanalizasyon suyuyla doldu

Merkezde bulunan Şemsi Bitlis Mahallesi'nde yüklenici firma tarafından yapılan alt yapı çalışmaları sırasında, iş makinesi kanalizasyon borusunu patlattı.

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Boru patladı ! Her yer kanalizasyon suyuyla doldu

Caddelerden akan kanalizasyon suyu çevredeki işyerlerine doldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, patlayan boruları onararak mahalleye pis koku yayan kanalizasyon suyunu kesti.

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Boru patladı ! Her yer kanalizasyon suyuyla doldu

Olaya tepki gösteren bazı vatandaşlar da olayı cep telefonlarına kaydetti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, işyerleri zarar görenlerin zararlarının karşılanacağını söyledi.

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