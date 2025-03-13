Boş arazide sır olay: 1 kişi ölü, 3 kişi baygın halde bulundu
Kayseri'de, boş bir arazide park halindeki otomobilin yanında Ahmet Ş. (33) ölü, 3 arkadaşı ise baygın halde bulundu.
Kaynak: DHA / İHA
Kocasinan ilçesi Saraybosna Mahallesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi üzerinde devriye görevi yapan polis ekibi, boş arazide uzun süre bekleme yapan bir aracı fark etti.
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Aracın yakınındaki çalılıkların arasında hareketsiz halde 4 kişiyi fark eden polis ekiplerinin ihbarı ile bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile E.B, R.Ç. ve A.B. kendine gelirken, Ahmet Ş'nin ise hayatını kaybettiği belirlendi.
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Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ahmet Ş.’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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