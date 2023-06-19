Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada
Gaziantep'te M.K.'nin boşandığı eşi ve kayınpederinin bulunduğu otomobilin önünü kesip, av tüfeğiyle öldürdüğü anlar kameraya yansıdı.
Olay, cuma günü öğle saatlerinde Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. E.K., 1 hafta önce boşanan kızı B.K. ile otomobiliyle ilerlerken, eski damadı M.K. otomobili ile önlerini kesti. Otomobilinden inen M.K., eşi ve kayınpederinin bulunduğu araca av tüfeğiyle ateş etti. Araçtan inen E.K., eski damadına engel olmaya çalıştı.
M.K., tüfekle kendisine engel olmaya çalışan E.K.'ya ve otomobildeki eski eşine ateş açtıktan sonra kaçtı. Ağır yaralanan baba ile kızı, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
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Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde elinde M.K.'nin tüfeği ile otomobildeki B.K. ve kendisine engel olmaya çalışan E.K.'ya ateş ettiği görülüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan M.K.'nin yakalanması için özel bir ekip kurdu.