Boşandığı eşi ve kayınpederini öldürdü! Kan donduran cinayet kamerada

OLAY ANI KEMARADA, SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Olay anı ise bir kişinin cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde elinde M.K.'nin tüfeği ile otomobildeki B.K. ve kendisine engel olmaya çalışan E.K.'ya ateş ettiği görülüyor.