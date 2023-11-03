Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi
Adana'da bir kişi boşandığı kadını eve kilitleyip, evi ateşe verdi. Cani eski eş hakkında uzaklaştırma kararı olduğu ortaya çıkarken, kabusu yaşayan kadının vücudunda ağır yanıklar oluştuğu öğrenildi.
Adana'da bir kişi boşandığı eşini eve kilitleyerek, evi yaktı. Annesi yoğun bakımdaki çocuk gözyaşlarıyla üvey babasının tutuklanmasını istedi.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Fadime Korkusuz’un (41) boşandığı eşi Muammet G. (57) dün eve gelerek eski eşiyle tartıştı. İddiaya göre Muammet G., eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. F.K.’un (41) boşandığı eşi M.G. (57) dün eve gelerek eski eşiyle tartıştı. İddiaya göre M.G., eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.