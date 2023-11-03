Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi’nde meydana geldi. Fadime Korkusuz’un (41) boşandığı eşi Muammet G. (57) dün eve gelerek eski eşiyle tartıştı. İddiaya göre Muammet G., eski eşini eve kilitleyerek evi ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kendisini banyoya kapatan genç kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi ve ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.