Boşanma aşamasında olduğu eşi olacak cani yolunu kesip katletmişti... Tabutunu kadınlar taşıdı
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi U.Z. (34) tarafından tabancayla başından vurulup öldürülen 25 yaşındaki Zeynep Z. yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Z.'ın tabutunu kadınlar taşıdı.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde meydana geldi. U.Z., otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Z.'ın kullandığı motosikletin önünü kesti. Burada çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında U.Z., yanında getirdiği tabanca ile eşine tek el ateş etti.
Başından vurulan Zeynep Z., kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Z.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Z.'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan U.Z. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.Z. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Zeynep Z. için öğle vakti Arslanca Camisi'nde cenaze namazı kılındı.