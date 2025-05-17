Boşanma aşamasında olduğu eşi olacak cani yolunu kesip katletmişti... Tabutunu kadınlar taşıdı

Başından vurulan Zeynep Z., kanlar içinde yerde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Zeynep Z.'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Zeynep Z.'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobiliyle kaçan U.Z. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.