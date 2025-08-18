Boşanma aşamasındaki cani polis çıktı: Eşine kurşun yağdırıp öldürdü
Aydın'da boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir polis memuru, 52 yaşındaki 2 çocuk annesi eşini çalıştığı iş yerinde 5 kurşunla vurarak öldürdü.
Kaynak: DHA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, boşanma aşamasındaki polis memuru eşi H.D. (52) tarafından tabancayla 5 kurşunla vurulan B.D. (52) hayatını kaybetti. H.D. ise gözaltına alındı.
1 / 6
Olay, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. H.D. boşanma aşamasında olduğu eşi B.D.’in çalıştığı börekçi dükkanına gitti. 2 çocuk annesi B.D. karşısında H.D.’i görünce panikle kaçıp, yan tarafta bulunan tuhafiyeye sığınarak, yardım istedi.
2 / 6
Peşinden giden H.D., yanındaki tabancasıyla peş peşe 5 el ateş etti.
3 / 6
Mermilerin isabet ettiği B.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
4 / 6