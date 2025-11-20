Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı
İstanbul'da eli bıçaklı bir cani kendisini aldattığını düşündüğü boşanma aşamasındaki eşine ve sevgilisi olduğunu iddia ettiği kişiyi kaldıkları otelde dehşeti yaşattı. Eli kanlı caninin çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde R.Ç. (52), kendisini aldattığını öne sürdüğü boşanma aşamasındaki eşi N.Ç. (50) ile M.U.‘nun (28) kaldığı otele gitti. R.Ç., otel odasında birarada gördüğünü iddia ettiği eşi N.Ç.’yi darbedip M.U.‘yu da bıçakladı. Sırtından ve bileğinden yaralanan M.U. ile darbedilen N.Ç. hastanede tedavi altına alındı. R.Ç. ise tutuklandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi N.Ç., 30 yıldır evli olduğu eşi R.Ç. ile yaşadığı evden 27 Eylül’de ayrıldı. Bu süreçte eşine ulaşamayan R.Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı. Eşinin İzmir Torbalı'da olduğunun ortaya çıkması üzerine N.Ç. ve oğlunun arkadaşı olan M.U., 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Programın ardından N.Ç. ve M.U. Kağıthane’de kaldıkları otele giriş yaptı.
Akşam saatlerinde R.Ç., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşiyle M.U.‘nun kaldığı otele gizlice girdi. İkilinin kaldıkları kata çıkan R.Ç., iddiaya göre eşi N.Ç. ve M.U.’nun bir odada kaldıklarını gördü.
Bunun üzerine eline bıçak alan R.Ç., tartıştığı eşi N.Ç.’yi darbetti. Ardından M.U.’ya yönelen R.Ç., onu da sırtından ve bileğinden yaraladı. Olay sırasında otelde bulunan 1 kişi de R.Ç.’ye elindeki süpürgeyle vurarak saldırganı durdurmaya çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.