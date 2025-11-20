Boşanma aşamasındaki eşini ve sevgilisi olduğu iddia edilen kişiyi otelde basıp dehşet saçtı

Olay, 18 Kasım Salı günü saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre 5 çocuk annesi N.Ç., 30 yıldır evli olduğu eşi R.Ç. ile yaşadığı evden 27 Eylül’de ayrıldı. Bu süreçte eşine ulaşamayan R.Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı. Eşinin İzmir Torbalı'da olduğunun ortaya çıkması üzerine N.Ç. ve oğlunun arkadaşı olan M.U., 2 gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı. Programın ardından N.Ç. ve M.U. Kağıthane’de kaldıkları otele giriş yaptı.