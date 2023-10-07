Boşanma aşamasındaki eşte sopalı baskın: 4 yaralı

DHA'nın haberine göre Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karaca Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Düzce Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan S.E., kardeşi M.E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi E. E.'nin çocuklarıyla birlikte kaldığı kayınpederinin evine gitti. S.E., burada E.E. ile görüşmek istedi. Ancak E.E. görüşme talebini reddetti.