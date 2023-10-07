Boşanma aşamasındaki eşte sopalı baskın: 4 yaralı
Düzce'de yaşanan korkunç olayda boşanma aşamasında olduğu öğrenilen bir kişi, eşinin sığındığı kayınpederinin evine elinde sopalarla saldırdı. Olayda 4 kişi yaralanırken korkunç saldırı saniye saniye görüntülendi.
Düzce Adliyesi’nde mübaşir olarak görev yapan S.E., yanında kardeşi M.E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi E.E.'nin çocukları ile kaldığı babaevini bastı. Olayda, E.E. ile annesi, babası ve ablası sopa ve yumruklarla darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavga anları, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre Olay, dün saat 21.00 sıralarında Karaca Mahallesi Karaca Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Düzce Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan S.E., kardeşi M.E. ile boşanma aşamasında olduğu eşi E. E.'nin çocuklarıyla birlikte kaldığı kayınpederinin evine gitti. S.E., burada E.E. ile görüşmek istedi. Ancak E.E. görüşme talebini reddetti.
Taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada, S.E. ve M.E., çocukların gözü önünde Esra E. ile annesi, babası ve ablasını sopa ve yumruklarla darbetti.
Yaralanan 4 kişi olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. S.E. ve M.E. gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adliye çalışanı olan S.E. hakkında adli ve idari soruşturma başlattığı öğrenildi.