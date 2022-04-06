  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Yargıtay'dan boşanma davaları için emsal karar! Bunu izin veren yanar

Boşanma davaları için emsal karar! Bunu izin veren yanar

Yargıtay'dan boşanma aşamasındaki çiftlere ders niteliğinde bir karar çıktı. Emsal karara göre artık "aldatma" yaşanmasa da dedikodusu bile yeterli sayılacak...

Boşanma davaları için emsal karar! Bunu izin veren yanar - Resim: 1
1 / 8
Boşanma davaları için emsal karar! Bunu izin veren yanar - Resim: 2

Yargıtay'dan boşanma aşamasındaki çiftlere ders niteliğinde bir karar çıktı.

2 / 8
Boşanma davaları için emsal karar! Bunu izin veren yanar - Resim: 3

Şayet bir koca eşini aldatmadığı halde başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkamasına izin verirse boşanma davalarında kusurlu sayılacak.

3 / 8
Boşanma davaları için emsal karar! Bunu izin veren yanar - Resim: 4

 Evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin verdiği ileri sürülen koca, boşanma davasında kusurlu bulundu.

4 / 8