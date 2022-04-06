Boşanma davaları için emsal karar! Bunu izin veren yanar
Yargıtay'dan boşanma aşamasındaki çiftlere ders niteliğinde bir karar çıktı. Emsal karara göre artık "aldatma" yaşanmasa da dedikodusu bile yeterli sayılacak...
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Yargıtay'dan boşanma aşamasındaki çiftlere ders niteliğinde bir karar çıktı.
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Şayet bir koca eşini aldatmadığı halde başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkamasına izin verirse boşanma davalarında kusurlu sayılacak.
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Evli olmasına rağmen başka bir kadınla ilişki yaşadığı yönünde dedikodu çıkan ve buna izin verdiği ileri sürülen koca, boşanma davasında kusurlu bulundu.
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