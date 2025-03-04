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Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor

Adalet Bakanlığı’nın yeni yargı düzenlemesi ile mal paylaşımından nafakaya, tazminattan velayete kadar boşanma davalarının seyrini değiştirmeye hazırlanıyor...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor - Resim: 1

Adalet Bakanlığı’nın aile hukuku reformu kapsamında hazırladığı çalışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yeni dönemde boşanma davaları daha hızlı bir süreçte sonuçlandırılacak.

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Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor - Resim: 2

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, boşanma davalarında tarafları en çok zorlayan mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konuları ayrı davalar olarak ele alınması gündemde. Bu şekilde ömür boyu nafaka ve yıllar süren boşanma davaları nedeni ile yaşanan mağduriyetlerin bitirilmesi hedefleniyor.

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Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor - Resim: 3

Yeni çalışma ile boşanma süreçleri daha kısa sürede sonuçlandırılacak, şiddet içermeyen uyuşmazlıklar için arabuluculuk mekanizması işletilecek.

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Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor - Resim: 4

Ayrıca, bir günlük evlilik sonrası yıllarca nafaka ödenmesi gibi haksız bulunan durumlar ortadan kaldırılacak.

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