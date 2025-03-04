Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor

Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, boşanma davalarında tarafları en çok zorlayan mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konuları ayrı davalar olarak ele alınması gündemde. Bu şekilde ömür boyu nafaka ve yıllar süren boşanma davaları nedeni ile yaşanan mağduriyetlerin bitirilmesi hedefleniyor.