Boşanma davalarında nafaka, tazminat ve velayet sil baştan değişiyor
Adalet Bakanlığı’nın yeni yargı düzenlemesi ile mal paylaşımından nafakaya, tazminattan velayete kadar boşanma davalarının seyrini değiştirmeye hazırlanıyor...
Adalet Bakanlığı’nın aile hukuku reformu kapsamında hazırladığı çalışmanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Yeni dönemde boşanma davaları daha hızlı bir süreçte sonuçlandırılacak.
Türkiye Gazetesi'nden Yeşim Eraslan'ın haberine göre, boşanma davalarında tarafları en çok zorlayan mal paylaşımı, nafaka, tazminat ve velayet konuları ayrı davalar olarak ele alınması gündemde. Bu şekilde ömür boyu nafaka ve yıllar süren boşanma davaları nedeni ile yaşanan mağduriyetlerin bitirilmesi hedefleniyor.
Yeni çalışma ile boşanma süreçleri daha kısa sürede sonuçlandırılacak, şiddet içermeyen uyuşmazlıklar için arabuluculuk mekanizması işletilecek.
Ayrıca, bir günlük evlilik sonrası yıllarca nafaka ödenmesi gibi haksız bulunan durumlar ortadan kaldırılacak.