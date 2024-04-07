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Boşanma davası açan eşini vurup, intihara kalkıştı

Samsun'da 70 yaşındaki bir kişi kendisine boşanma davası açan 43 yaşındaki eşini sokak ortasında silahıyla vurup yaraladı..

Kaynak: DHA
Boşanma davası açan eşini vurup, intihara kalkıştı - Resim: 1

Samsun'^da İ.Y. (70), boşanma davası açan eşi Y.Y.'yi (43) sokak ortasında tabanca ile vurup, intihara kalkıştı.

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Boşanma davası açan eşini vurup, intihara kalkıştı - Resim: 2

Olay, sabah saatlerinde Bafra ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; İ.Y., boşanma davası açan eşi Yıldız Y.'yi sokakta ortasında tabanca ile başından ve göğsünden vurdu. 

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Boşanma davası açan eşini vurup, intihara kalkıştı - Resim: 3

Kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, İ.Y. aynı silahla kendini de vurdu.

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Boşanma davası açan eşini vurup, intihara kalkıştı - Resim: 4

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Y.Y. ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne, İsmail Y. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

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