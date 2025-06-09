Boşanmak isteyen öğretmenin hayatı kabusa döndü

HAMİLELİKTE ŞİDDET UYGULADI, OĞLU İLE TEHDİT ETTİ

B.K.'nin kendisini çocukları ile tehdit ettiğini, bu nedenle oğlunun velayetini eski eşine verdiğini söyleyen B. K., "Zaten 1 yıl evli kaldık, bunun 9 ayında hamileydim. Ayağımın kırılması olsun, gözlerimdeki ve vücudumdaki morluklar olsun, düşük tehlikemde olmasına karşın bunların tamamını bana hamileyken yaşattı. Daha önce evimin önünden 3 aylıkken bebeğimi kaçırdı. Evlendiğimiz günden beri bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor. Her kavgamızda oğlumun canıyla beni tehdit etti. Oğlumu korumak için velayetini babasına verdim. Görev yerimi değiştireceğim zaman, 'Mersin'de oğlunu bulurum, kellesini yeni adresine postalarım' dedi. Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum" diye konuştu.