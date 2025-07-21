Botla göle açılan gençten acı haber

Ö. gölde kaybolurken, bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma, AFAD ile Bolu Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ve Taşkesti Belediyesi itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı.