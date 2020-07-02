Botsvana'da yüzlerce filin gizemli ölümü

ÇOK UZUN ZAMANDIR GÖRÜLMEDİ

Yetkililer, Okavango Deltası’nda meydana gelen toplu ölümlere ilişkin inceleme başlatıldığını belirterek, fillerden kan örnekleri alındığı ancak laboratuvar sonuçlarının yakın zamanda çıkmayacağını aktardı. İngiltere merkezli National Park Rescue adlı kuruluşun direktörü Niall McCann, “Bu, çok uzun zamandır görülmemiş seviyede toplu bir ölüm. Kuraklığa bağlı nedenler dışında, bu kadar çok filin öldüğünü görmedik” ifadelerini kullandı.