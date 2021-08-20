Böyle ancak filmlerde olur: Evine giren hırsızların arabasına bindi

"ONLAR DA 'NE OLDU ABİ BİZ DE GÖRDÜK' DEDİLER"

Serkan İlhan, "Bir kişi aracın üstüne çıkıp birinci kata tırmanarak içeri giriyor. Kızların yatak odasına giriyorlar. Çocukların kumbarasını alıyorlar. Sonra bizim yatak odasına girip, pet şişeyi doldurduğumuz paralar vardı. Onları alıyorlar.