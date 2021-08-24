Böyle deney görülmedi: Telefonunu soğanla şarj etti

Yayınladığı videoda soğanla gerçekleştirdiği deneyle izleyenleri hayrete düşüren genç, soğanla elektronik cihazını sanki pirize takar gibi kullanmayı başardı. Arkadaşının verdiği fikir ile sebzelerle elektrik enerjisi üretebileceğini düşünen Owen Luis bunu gerçekleştirdiği deney ile kanıtlamışa benziyor. Peki böyle bir şey mümkün mü?