Böyle festival olmaz olsun! Dünyanın en korkunç festivalinden en korkunç görüntüler
Endonezya'daki Çinliler tarafından Ay Takvimi'ne göre ilk ayın 15. günü düzenlenen "Cap Go Meh Festivali" korkunç görüntülere sahne oldu.
Endonezya'daki Çinliler tarafından Ay Takvimi'ne göre ilk ayın 15. günü düzenlenen "Cap Go Meh Festivali" dünyanın en korkunç festivali olabilir. Dehşete düşüren görüntüler görenlerin tüylerini diken diken ediyor.
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Dünyanın en korkunç festivali Çinliler tarafından "Cap Go Meh Festivali" olabilir. +18 görüntülere neden olan festivale katılım yoğun oluyor.
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Korkunç festivale katılanlar vücutlarına çeşitli aletler batırarak dehşet verici görüntüler sergilerken bunlarla vücutlarını arındırdıklarına inanıyorlar.
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Yüzde 80'i Müslüman olan Endonezya'da Çinli azınlık ülkenin değişik bölgelerinde geleneklerini yaşatmaya devam ediyor.
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