Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı

ŞIRNAK'TA ÖĞRETMENİ DARBETTİLER

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bir öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İddiaya göre, dün Cumhuriyet Ortaokulunda öğretmen M.K. sınavda kopya çeken bir öğrenciyi okul yönetimi ve ailesine bildirdi. Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B. sınıfa girerek, öğretmen M.K'yi darbetti.

Öğretmen M.K. kendisini darbedenler hakkında şikayetçi oldu.