Böyle öğretmen olmaz olsun: Bu görüntüler sosyal medyada infial yarattı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir öğretmenin, sınıfta bir öğrencisine şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde, sınıfın içerisinde öğretmenin öğrencisine 'sen kimsin lan' diye bağırarak boğazından tuttuğu görülüyor.
AÇIĞA ALINDI
Olay sonrası İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek öğretmeni açığa aldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bazı yayın organları ve sosyal medyada şiddete ilişkin görüntülerin yayınlandığı belirtilerek, "Sınıf içindeki şiddet içerikli görüntülere sebep olan öğretmenle ilgili ivedilikle incelemeler başlatılmış, şahıs hakkında soruşturma açılarak bugün itibarıyla açığa alınmıştır." ifadeleri kullandı.
ŞIRNAK'TA ÖĞRETMENİ DARBETTİLER
Şırnak'ın Cizre ilçesinde ise bir öğretmenin öğrencisinin yakınları tarafından darbedilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İddiaya göre, dün Cumhuriyet Ortaokulunda öğretmen M.K. sınavda kopya çeken bir öğrenciyi okul yönetimi ve ailesine bildirdi. Okula gelen öğrencinin ağabeyleri Ş.B. ve A.B. sınıfa girerek, öğretmen M.K'yi darbetti.
Öğretmen M.K. kendisini darbedenler hakkında şikayetçi oldu.
SALDIRI ANLARI KAMERADA
Okulun güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 kişinin sınıfa girmesi, sonra koridorda yaşanan arbede ve 2 kişinin diğer öğretmenler tarafından okuldan çıkarılması yer alıyor.