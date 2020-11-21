Böyle olacağı belliydi! Vatandaş sokak yasağını yanlış anladı
Kayseri’de bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, meydan boş kaldı. Kilis'te ise sokak yasağını yanlış anlayan birçok esnafın iş yerlerini açmaması dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00’den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı.
Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri’de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.
Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10’u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00’de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.