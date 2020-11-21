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  3. 21 Kasım 2020 13:54

Böyle olacağı belliydi! Vatandaş sokak yasağını yanlış anladı

Kayseri’de bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, meydan boş kaldı. Kilis'te ise sokak yasağını yanlış anlayan birçok esnafın iş yerlerini açmaması dikkat çekti.

Böyle olacağı belliydi! Vatandaş sokak yasağını yanlış anladı

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00’den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı.

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Böyle olacağı belliydi! Vatandaş sokak yasağını yanlış anladı

Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri’de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

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Böyle olacağı belliydi! Vatandaş sokak yasağını yanlış anladı

Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10’u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00’de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

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Böyle olacağı belliydi! Vatandaş sokak yasağını yanlış anladı

Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

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