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  4. Böylesi ancak filmlerde olur! Bebeğin ensesindeki ben ihaneti ortaya çıkardı

Böylesi ancak filmlerde olur! Bebeğin ensesindeki ben ihaneti ortaya çıkardı

ABD'de yaşayan bir kadın en yakın arkadaşının bebeğinin babasının kendi kocası olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı. Aldatılan kadının, 6 yıllık evliliği boyunca defalarca aldatıldı ortaya çıktı.

Amerika Arizona'da yaşayan 28 yaşındaki Hailey Cluster, en yakın arkadaşının doğum yapacağını duyunca yardım edecek kimse olmadığı için hastaneye arkadaşının yardımına koştu.

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Arkadaşı hastaneden taburcu olduktan sonra da yardımına devam eden Hailey, bebeğin altını değiştirirken kız bebeğinin ensesinde kendi kocası Connor'a benzeyen bir ben görünce arkadaşından şüphelendi.

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Genç kadın, arkadaşı başını önüne eğince kocasının kendisini aldattığından artık emin oldu. Arkadaşı, Hailey'e kocası ile birlikte olduğunu ve bebeğinin babasının kocası olduğunu söyledi.

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Hailey, kocasının başka ilişkileri olup olmadığını ortaya çıkarmak için çalışma yaptı. Kocasının altı yıllık evliliklerinden 30 kadınla kendisini aldattığını öğrenince eşinden boşandı.

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