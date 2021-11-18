Böylesi ancak filmlerde olur! Bebeğin ensesindeki ben ihaneti ortaya çıkardı
ABD'de yaşayan bir kadın en yakın arkadaşının bebeğinin babasının kendi kocası olduğunu öğrenince dünyası başına yıkıldı. Aldatılan kadının, 6 yıllık evliliği boyunca defalarca aldatıldı ortaya çıktı.
Amerika Arizona'da yaşayan 28 yaşındaki Hailey Cluster, en yakın arkadaşının doğum yapacağını duyunca yardım edecek kimse olmadığı için hastaneye arkadaşının yardımına koştu.
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Arkadaşı hastaneden taburcu olduktan sonra da yardımına devam eden Hailey, bebeğin altını değiştirirken kız bebeğinin ensesinde kendi kocası Connor'a benzeyen bir ben görünce arkadaşından şüphelendi.
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Genç kadın, arkadaşı başını önüne eğince kocasının kendisini aldattığından artık emin oldu. Arkadaşı, Hailey'e kocası ile birlikte olduğunu ve bebeğinin babasının kocası olduğunu söyledi.
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Hailey, kocasının başka ilişkileri olup olmadığını ortaya çıkarmak için çalışma yaptı. Kocasının altı yıllık evliliklerinden 30 kadınla kendisini aldattığını öğrenince eşinden boşandı.
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