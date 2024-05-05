Böylesi ancak Türkiye'de olur: 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı

Olay, Çatalca Akalan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bungalovları inşa eden kişi ile bir bungalov sahibi arasında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine 5 adet bungalov havuzlarıyla birlikte yerinden sökülerek götürüldü. Bungalovların yerinde sadece çakıl taşlarıyla karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.