Böylesi ancak Türkiye'de olur: 5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı
İstanbul Çatalca'da 5 adet bungalov, havuzlarıyla birlikte çalındı. Bungalovlardan geriye sadece çakıl taşları kaldı.
Kaynak: İHA
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İstanbul Çatalca'da akılalmaz bir hırsızlık olayı yaşandı. Ormanlık alanda bulunan 5 adet bungalov ve bungalovlara ait havuzlar çalındı.
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Olay, Çatalca Akalan Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bungalovları inşa eden kişi ile bir bungalov sahibi arasında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşandı. Bunun üzerine 5 adet bungalov havuzlarıyla birlikte yerinden sökülerek götürüldü. Bungalovların yerinde sadece çakıl taşlarıyla karşılaşan vatandaşlar, durumu jandarmaya haber verdi.
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Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin hırsızlıkla ilgili incelemelerine devam ederken, ev sahipleri karşı karşıya kaldıkları durumu izah etmekte zorluk yaşıyor. 5 adet bungalovun çalışmasının ardından geriye kalan boş arazi havadan görüntülendi.
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