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Böylesi filmlerde yok: Aile fotoğrafında yaptıkları işaret iki kız kardeşin sonu oldu

Brezilya'da iki kız kardeş, aile fotoğrafında verdikleri poz nedeniyle öldürüldü. Bir çete, kızların yaptığı el işareti ve surat ifadesini rakip grubun işaretlerine benzeterek biri erkek üç kardeşi kaçırdı. İşkenceye maruz kalan kız kardeşler hayatını kaybederken, erkek kardeş ise yaralı olarak kurtuldu.

Böylesi filmlerde yok: Aile fotoğrafında yaptıkları işaret iki kız kardeşin sonu oldu - Resim: 1

Brezilya'da 25 yaşındaki Rayane Alves ve kız kardeşi 28 yaşındaki Rithiele Alves, cumartesi günü erken saatlerde bir festivalden ayrıldıktan sonra aralarında erkek kardeşlerinin de bulunduğu iki erkekle birlikte kaçırıldı.

Polis tarafından yapılan açıklamada kız kardeşlerin "Comando Vermelho" isimli bir çete tarafından kaçırıldığı ve işkenceye uğradığı belirtildi.

Çete üyelerinin kız kardeşlere bıçakla işkence ettiği, saçlarını ve parmaklarını kestiği aktarıldı.
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Böylesi filmlerde yok: Aile fotoğrafında yaptıkları işaret iki kız kardeşin sonu oldu - Resim: 2

ERKEK KARDEŞ KAÇMAYI BAŞARDI

Erkek kardeş yaralı olarak kaçmayı başarıp polise haber verdi. Polis eve baskın düzenledi ve Rayane ile Rithiele'yi odalardan birinde ölü buldu.

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Böylesi filmlerde yok: Aile fotoğrafında yaptıkları işaret iki kız kardeşin sonu oldu - Resim: 3

RAKİP ÇETENİN EL İŞARETİ

Polis yetkilileri, kızları kaçıran çetenin, bir fotoğrafta rakip "Primeiro Comando da Capital" çetesine ait el işaretini yaptıklarını düşündükleri için ölüm emrini verdiklerini söyledi.

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Böylesi filmlerde yok: Aile fotoğrafında yaptıkları işaret iki kız kardeşin sonu oldu - Resim: 4

ÜÇ SAAT İŞKENCE GÖRDÜLER

Genç kızların ölmeden önce üç saat boyunca işkence gördüğü aktarıldı.

Polis yetkilisi, mağdurların bir odada tutulduktan sonra teker teker dışarı çıkarılarak işkence gördüğünü söyledi.

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