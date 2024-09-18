Böylesi filmlerde yok: Aile fotoğrafında yaptıkları işaret iki kız kardeşin sonu oldu
Brezilya'da iki kız kardeş, aile fotoğrafında verdikleri poz nedeniyle öldürüldü. Bir çete, kızların yaptığı el işareti ve surat ifadesini rakip grubun işaretlerine benzeterek biri erkek üç kardeşi kaçırdı. İşkenceye maruz kalan kız kardeşler hayatını kaybederken, erkek kardeş ise yaralı olarak kurtuldu.
Brezilya'da 25 yaşındaki Rayane Alves ve kız kardeşi 28 yaşındaki Rithiele Alves, cumartesi günü erken saatlerde bir festivalden ayrıldıktan sonra aralarında erkek kardeşlerinin de bulunduğu iki erkekle birlikte kaçırıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada kız kardeşlerin "Comando Vermelho" isimli bir çete tarafından kaçırıldığı ve işkenceye uğradığı belirtildi.
Çete üyelerinin kız kardeşlere bıçakla işkence ettiği, saçlarını ve parmaklarını kestiği aktarıldı.
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ERKEK KARDEŞ KAÇMAYI BAŞARDI
Erkek kardeş yaralı olarak kaçmayı başarıp polise haber verdi. Polis eve baskın düzenledi ve Rayane ile Rithiele'yi odalardan birinde ölü buldu.
RAKİP ÇETENİN EL İŞARETİ
Polis yetkilileri, kızları kaçıran çetenin, bir fotoğrafta rakip "Primeiro Comando da Capital" çetesine ait el işaretini yaptıklarını düşündükleri için ölüm emrini verdiklerini söyledi.
ÜÇ SAAT İŞKENCE GÖRDÜLER
Genç kızların ölmeden önce üç saat boyunca işkence gördüğü aktarıldı.
Polis yetkilisi, mağdurların bir odada tutulduktan sonra teker teker dışarı çıkarılarak işkence gördüğünü söyledi.