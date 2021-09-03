Böylesi görülmedi: Doğum yapan kadın bebeğini kucağına alınca hayatının şokunu yaşadı
Güney Afrika'nın Doğu Cape şehrinde hamile bir kadın, doğurduğu bebeği kucağına alınca dünyada eşi benzeri görülmemiş bir olayla karşılaştı.
Hastanede muayenesi yapılan kızın Hutchinson-Gilford sendromu nedeniyle yaşlı bir insan gibi göründüğü tespit edildi.
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Çok nadir görülen bu sendrom, çocukların özellikle iki yaşından sonra hızlı bir şekilde yaşlanmasına sebep oluyor.
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İnternet üzerinden trollerin kızın fotoğrafını paylaşıp dalga geçmeleri ailenin acısını daha da artırdı.
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Annenin doğum sancıları tutunca büyükanne ambulans çağırdı fakat ambulans gelmeyince kendi imkanları ile kızını hastaneye götürdü.
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