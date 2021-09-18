  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Bozcaada açıklarında iki gemi çarpıştı

Bozcaada açıklarında iki gemi çarpıştı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 2 gemi çarpıştı. Kaza sonrası ekipler, bölgede deniz kirliliği olup, olmadığına dair inceleme yapacak. Gemilerde ise hasar tespit çalışması gerçekleştirilecek.

Rusya’dan Mısır’a buğday taşıyan, Marshall Adaları bayraklı, 225 metre boyundaki 'M/V Levantes' gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden, fosfat yüklü, 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı 'M/V Clıpper Como' adlı gemi, Bozcaada açıklarında çarpıştı.

1 / 14

Gemi kaptanları, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne (VTS) bildirdi. 

2 / 14

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Türkeli' römorkörleri ile 'KIYEM-1' botu güvenlik amacıyla bölgeye sevk edildi.

3 / 14

Can kaybı yaşanmazken, ekipler, bölgede deniz kirliliği olup olmadığına dair inceleme yapacak.

4 / 14