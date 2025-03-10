Bozcaada'da ''Tiny House''lar yasaklandı: 1 Eylül'e kadar hepsi taşınacak

Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih ettiği turizm merkezi Bozcaada ilçesi son dönemde 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evlerin akınına uğramaya başladı. Bozcaada Belediye Meclisinde son aylarda adaya konuşlandırılan 'Tiny House'lar konusu bir kez daha gündeme geldi.