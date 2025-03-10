Bozcaada'da ''Tiny House''lar yasaklandı: 1 Eylül'e kadar hepsi taşınacak
Çanakkale'nin turizm merkezi Bozcaada ilçesinde son yıllarda çoğalan ''Tiny House'' adı verilen yapılara yasak geldi. Mobil yapıların tüm altyapı hizmetleri belirlenip durdurulacak. Bu yapıların 1 Eylül'e kadar Bozcaada dışına taşınmasına karar verildi.
Havasıyla küçük bir kasabayı yansıtan, dar sokaklarında farklı mimarideki eski Rum evleri, deniz ürünleri restoranları, Türkiye'nin en iyi korunmuş tarihi kalesi, bakir koyları, temiz ve buz gibi denizi yanında, bir de İstanbul'a olan yakınlığı nedeniyle pek çok kişinin tercih ettiği turizm merkezi Bozcaada ilçesi son dönemde 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evlerin akınına uğramaya başladı. Bozcaada Belediye Meclisinde son aylarda adaya konuşlandırılan 'Tiny House'lar konusu bir kez daha gündeme geldi.
Bozcaada Belediyesi'nin 9 Nisan 2021'de yapılan meclis toplantısında alınan kararda, 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evler adaya geçiş yasaklanmıştı.
Geçen yıl Mayıs ayında da gündeme gelen 'Tiny House' olarak bilinen tekerlekli ahşap evler konusunda Bozcaada Belediyesi tarafından alınan bir dizi karar sonrası 'Tiny House' olarak adlandırılan tekerlekli ahşap evler için mühürleme işlemi yapılmış, bu hareketli yapılara su ve elektrik hizmetleri verilmeyeceği, daha önceden su ve elektrik bağlananların da kesileceğini belirtmişti.
Bozcaada Belediyesi, son yıllarda sık sık gündeme gelen ve ancak bir türlü çözüme kavuşturulamayan ‘Tiny House' ve karavan gibi hareketli yapılar için, belediye meclisi Mart ayı toplantısında yapılan yeniden karar aldı. Ek gündem olarak sunulan Fen ve İmar Servisi'nin hareketli yapılar ile ilgili çalışma raporu Meclis Üyesi Günay Yurdakul tarafından okudu.