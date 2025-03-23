Bozdoğan Kemeri'nde polis müdahalesi: Bir yanda meşaleler diğer yanda biber gazı
İstanbul'da Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri'ndeki polis barikatını aşmak isteyen göstericiler ile polis bir kez daha karşı karşıya geldi. Göstericiler arasından polise yabancı maddeler atılınca, polis der kalabalığa biber gazı ile müdahale etti.
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan İBB'ye yönelik 'terör ve yolsuzluk' soruşturmaları kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto amacıyla Saraçhane'de Bozdoğan Kemeri önünde toplanan grup, güvenlik önlemi alan polis ekiplerine meşale, şişe ve yanıcı madde attı.
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Yürümek isteyen grup ile polis ekipleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.
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Polis ekipleri göstericilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu.
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Polis uyarıları dikkate almayan gruba biber gazı kullanarak müdahale etti. (DHA)
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