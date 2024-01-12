Bozkırın ortasındaki vahanın neden kuruduğu belli oldu

'SAĞLIKLI YAPIYA KAVUŞTURULMALI'

Orman İşletme Müdürlüğü'nün Valilik makamına yaptığı yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Benliahmet Tren İstasyonu'ndaki sarıçam ağaçlarının bulunduğu sahanın mülkiyeti TCDD'ye aittir. Yapılan incelemede sarıçam biyolojisi gereği kazık kök yapması gerekirken tabak kök gelişimi gösterdiği görülmüştür. Bunun nedeni ise ağaçlar sulama yapılarak büyütülmüş olup; aşırı sulama kök tembelliği yapıp akabinde sulama işlemi kesildiğinde yeterince derine gidemeyen ağaç kökleri nem bulamaması durumunda bireyler arasında kök mücadelesi başlamakta ve birbirine zarar vermektedir. Sıkışık yapıdaki meşcerenin aralama bakımının yapılarak daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Süreç kurumumuzca da yakından takip edilmekte olup her türlü teknik destek verilecektir."