Brezilya felaketi yaşıyor: Can kaybı 149'a yükseldi
Brezilya'da 2 milyondan fazla kişiyi etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi.
Kaynak: İHA
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.
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Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 149'a yükseldiği, 124 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi.
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Sel nedeniyle 600 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, yaklaşık 155 bin evde hasar meydana geldiği aktarıldı.
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