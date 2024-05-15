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Brezilya felaketi yaşıyor: Can kaybı 149'a yükseldi

Brezilya'da 2 milyondan fazla kişiyi etkileyen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 149'a yükseldi.

Kaynak: İHA
Brezilya felaketi yaşıyor: Can kaybı 149'a yükseldi - Resim: 1
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Brezilya felaketi yaşıyor: Can kaybı 149'a yükseldi - Resim: 2

Güney Amerika ülkesi Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde 29 Nisan'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor. 

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Brezilya felaketi yaşıyor: Can kaybı 149'a yükseldi - Resim: 3

Rio Grande do Sul Sivil Savunması tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 149'a yükseldiği, 124 kişinin ise kayıp durumda olduğu bildirildi.

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Brezilya felaketi yaşıyor: Can kaybı 149'a yükseldi - Resim: 4

Sel nedeniyle 600 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, yaklaşık 155 bin evde hasar meydana geldiği aktarıldı. 

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