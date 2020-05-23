Brezilya'da son 24 saatte bin 1 kişi yaşamını yitirdi!
Dünya genelinde küresel salgınla mücadele sürerken Covid-19 bulaşan kişi sayısı 5 milyon 307 bin 412'ye çıktı. Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 340 bin 75 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 160 bin 592 kişi iyileşti. ...
Güney Amerika ülkelerinden Brezilya'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1001 kişi yaşamını yitirdi. Brezilya vaka sayısında Rusya'yı geride bıraktı ve ABD'nin ardından ikinci sıraya yerleşti. Ülke, salgının yeni merkezi olma yolunda.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Covid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1001 artarak 21 bin 48’e yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı 19 bin 969 artışla 330 bin 890'a ulaştı. Cuma günü ise rekor kırıldı. Bir günde 20 bin 803 yeni vaka tespit edildi.
SALGININ YENİ MERKEZİ OLMA YOLUNDACovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.Demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiği belirtiliyor.
BOLSONARO'YA TEPKİLER DİNMİYORKoronavirüsü "hafif bir grip" olarak niteleyen devlet başkanı Jair Bolsonaro'ya tepkiler sürüyor. Brezilya devlet başkanının başı kabine toplantısında sarf ettiği sözler nedeniyle dertte. Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Adalet Bakanı'nın Bolsonaro'yla ilgili federal emniyet teşkilatına müdahale ettiği suçlamalarını inceliyor. Bolsonaro, salgın nedeniyle önlem alan belediye başkanlarına da öfkeli.