Brezilya'da son 24 saatte bin 1 kişi yaşamını yitirdi!

SALGININ YENİ MERKEZİ OLMA YOLUNDACovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, ABD'nin ardından dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ülke konumunda bulunuyor.Demografik nedenler ve yoksulluk sebebiyle diğer ülkelere kıyasla daha fazla genç ve orta yaşlının yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirdiği belirtiliyor.