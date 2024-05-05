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Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükselirken, 103 kişiden ise haber alınamıyor.

Kaynak: İHA
Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi - Resim: 1
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Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi - Resim: 2

Brezilya'da 1 Mayıs’ta Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço artıyor.

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Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi - Resim: 3

Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 75’e yükseldi.

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Brezilya’da facia: Ölü sayısı 75'e yükseldi - Resim: 4

Eyalet yetkililer, 103 kişiden hala haber alınamadığını belirterek, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

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